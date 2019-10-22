Сейм вернул Кабмину поправки о расширении налогообложения недвижимости

Во вторник литовский парламент не принял к рассмотрению поправки, позволяющие расширять базу налогообложения недвижимого имущества с 2020 года.
За рассмотрение таких поправок проголосовал 41 депутат, «против» – 26, а 25 воздержались. Проект возвращен правительству на доработку.
Представитель оппозиционных консерваторов Миколас Маяускас спросил министра о том, подсчитано ли, сколько этого налога должны будут платить одинокие люди, особенно пенсионеры. На что глава Минфина В. Шапока ответил, что таких случаев было бы немного.
Председатель Комитета по аудиту, член фракции консерваторов Ингрида Шимотине прогнозировала, что состоятельные и богатые люди, стремясь избежать этого налога, будут «переписывать свое личное имущество имеющейся компании».
Лидерал Симонас Гянтвилас возмущался тем, что льгота на налогообложение недвижимого имущества оставлена для фермеров.
Во вторник сейму были представлены поправки, предлагающие снизить не облагающийся налогами уровень стоимости недвижимости для одного жителя страны с 220 тыс. евро до 100 тыс. евро.
Подсчитано, что это повысит государственные и муниципальные доходы почти на 9,2 млн евро в год.
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