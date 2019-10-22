Сейм вернул Кабмину поправки о расширении налогообложения недвижимости

Председатель Комитета по аудиту, член фракции консерваторов Ингрида Шимотине прогнозировала, что состоятельные и богатые люди, стремясь избежать этого налога, будут «переписывать свое личное имущество имеющейся компании».

Лидерал Симонас Гянтвилас возмущался тем, что льгота на налогообложение недвижимого имущества оставлена для фермеров.

Во вторник сейму были представлены поправки, предлагающие снизить не облагающийся налогами уровень стоимости недвижимости для одного жителя страны с 220 тыс. евро до 100 тыс. евро.

Подсчитано, что это повысит государственные и муниципальные доходы почти на 9,2 млн евро в год.