Глава Facebook обвиняет Россию, Иран и Китай

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил накануне в интервью телеканалу NBC News: он располагает информацией о том, что в будущем году Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других государствах.

Цукерберг заверил пользователей, что принадлежащая ему соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства: «Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года: во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии. Системы защиты Facebook сегодня намного более совершенны и модернизированы, чем в прошлом».

В конце сентября технический директор Facebook Майк Шрепфер сообщил, что ожидает вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году при помощи данной соцсети, выразив опасения, что методы влияния на этотраз будут иными, чем в 2016 году, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.