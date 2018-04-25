Глава Facebook обвиняет Россию, Иран и Китай

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил накануне в интервью телеканалу NBC News: он располагает информацией о том, что в будущем году Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других государствах.
Цукерберг заверил пользователей, что принадлежащая ему соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства: «Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года: во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии. Системы защиты Facebook сегодня намного более совершенны и модернизированы, чем в прошлом».
В конце сентября технический директор Facebook Майк Шрепфер сообщил, что ожидает вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году при помощи данной соцсети, выразив опасения, что методы влияния на этотраз будут иными, чем в 2016 году, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
21 октября Facebook объявила о том, что удалила ряд аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые были вовлечены в «скоординированное неавторизованное поведение» – в рамках кампании борьбы с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы.
Часть удаленных аккаунтов имели иранское происхождение, другие – российское. «В каждом из этих случаев люди координировали свои действия и использовали фейковые аккаунты, выдавая себя за других», – отмечается в сообщении Facebook.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Цукерберга фальшивкой: «Вот вам и «фейк-ньюз в соцсетях». Дешево и сердито», – написала Захарова на своей странице в Facebook.
Многочисленные скандалы, связанные с утечкой персональных данных пользователей и использованием этой соцсети для влияния на выборы стали причиной десятков расследований в отношении Facebook, предпринятых США и Евросоюзом. Компания потеряла миллиарды долларов капитализации, а Марку Цукербергу пришлось извиняться в Конгрессе за утечку данных пользователей, напоминает NEWSru.com.
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