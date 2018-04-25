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Канцлер правительства Литвы А.Стончайтис с делегацией посетит Китай

Фото lrv.lt

В начале ноября делегация литовских властей и бизнеса во главе с правительственным канцлером Альгирдасом Стончайтисом посетит Китай. 

Они примут участие во второй международной выставке китайского экспорта и импорта Second International China Import Expo, обсудят сотрудничество Литвы и Китая. 

На выставку, которая состоится 3–9 ноября в Шанхае, канцлер едет по приглашению Китая. В прошлом году на этом мероприятии Литву представляла президент Даля Грибаускайте, в этом году приглашен премьер Саулюс Сквярнялис, но по состоянию здоровья, он не может поехать, сообщили BNS в канцелярии Кабмина. 

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Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

«В выставке также примут участие многие литовские компании, поэтому участие правительственного канцлера важно для демонстрации поддержки литовского бизнеса, стремящегося более тесно сотрудничать с Китаем», – говорится в сообщении канцелярии правительства.

В этом году выставке планируют принять участие компании: Pieno zvaigzdes, Gudobele, Mantinga, Melt water, Vilniaus alus, Imlitex China, Daumantai, Grainmore, Baltmax, Aromika, Baltic Flax и другие.

В прошлом году в выставке приняли участие более 3,6 тыс. компаний из 172 стран. В этом году свои павильоны будут более чем у 60 стран, среди них Германия, Канада, Соединенное Королевство, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Испания, Нидерланды, Италия, Франция, Чехия и другие. Из стран региона Балтийского моря в выставке примут участие Польша, Швеция, Финляндия и Дания.  

А. Стончайтиса также пригласили участвовать выступить и на международной конференции цифровой торговли Global Digital Trade Conference, в ходе визита он также откроет Научно-промышленную лазерную конференцию Литвы и Китая. Китай сейчас является крупнейшим рынком для литовских промышленных лазеров, а о возможностях более тесного сотрудничества ученые Литвы и Китая консультируются уже много лет. 

Экономические связи Литвы с Китаем достаточно ограничены, однако объемы торговли между странами в последнее время растут. По данным литовского Департамента статистики, сейчас Китай среди партнеров Литвы по экспорту занимает 24-ое место (154,3 млн евро, на 25,3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года), а по объему импорта он десятый (625 млн евро, на 11% больше).

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