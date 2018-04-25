Канцлер правительства Литвы А.Стончайтис с делегацией посетит Китай

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

«В выставке также примут участие многие литовские компании, поэтому участие правительственного канцлера важно для демонстрации поддержки литовского бизнеса, стремящегося более тесно сотрудничать с Китаем», – говорится в сообщении канцелярии правительства.

В этом году выставке планируют принять участие компании: Pieno zvaigzdes, Gudobele, Mantinga, Melt water, Vilniaus alus, Imlitex China, Daumantai, Grainmore, Baltmax, Aromika, Baltic Flax и другие.

В прошлом году в выставке приняли участие более 3,6 тыс. компаний из 172 стран. В этом году свои павильоны будут более чем у 60 стран, среди них Германия, Канада, Соединенное Королевство, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Испания, Нидерланды, Италия, Франция, Чехия и другие. Из стран региона Балтийского моря в выставке примут участие Польша, Швеция, Финляндия и Дания.

А. Стончайтиса также пригласили участвовать выступить и на международной конференции цифровой торговли Global Digital Trade Conference, в ходе визита он также откроет Научно-промышленную лазерную конференцию Литвы и Китая. Китай сейчас является крупнейшим рынком для литовских промышленных лазеров, а о возможностях более тесного сотрудничества ученые Литвы и Китая консультируются уже много лет.

Экономические связи Литвы с Китаем достаточно ограничены, однако объемы торговли между странами в последнее время растут. По данным литовского Департамента статистики, сейчас Китай среди партнеров Литвы по экспорту занимает 24-ое место (154,3 млн евро, на 25,3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года), а по объему импорта он десятый (625 млн евро, на 11% больше).