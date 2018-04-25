Л.Линкявичюс: Литва не будет против короткого технического продления Брексит

«Мы понимаем, что им нелегко, поэтому подходим гибко, но одновременно надеемся на ясность со стороны Соединенного Королевства, которой все еще нет», – добавил министр.

Во вторник британского премьера Бориса Джонсона ждут два важных голосования в парламенте по Брекситу, которые могут определить реальность возможности реализации его планов по обеспечению выхода страны из Евросоюза до 31 октября.

Л. Линкявичюс сказал, что также обсуждал с германскими министром необходимость сохранения тесных связей с США.

«Невзирая на встречающиеся моменты напряжения и конфронтации в вопросах климатических изменений или торговли, напряженного диалога в оборонной сфере, мы обязаны сохранять трансатлантические отношения», – подчеркнул министр.

По словам главы МИД Литвы, на встрече также обсуждалось экономическое и военное сотрудничество стран, положение в Украине, отношения с Россией.

Во вторник в Берлине Л. Линкявичюс открыл выставку Smart Country Convention (SCC). В этом году Литва является партнером этой выставки.

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Министр отметил, что такое приглашение свидетельствует о том, что достижения Литвы в сфере цифровых решений признаны в международном масштабе.