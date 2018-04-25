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Л.Линкявичюс: Литва не будет против короткого технического продления Брексит

Фото urm.lt

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что страна была бы готова одобрить краткое техническое продление сроков выхода Соединенного Королевства из ЕС, если Лондон об этом попросит.  

Л. Линкявичюс, находящийся с визитом в Берлине во вторник, обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. 

«Наша линия поведения сходная – мы можем смотреть более гибко на возможности технического продления, если это потребуется. Если будут просить о более длительном продлении, то это следует обсудить отдельно», – сказал BNS Л. Линкявичюс в телефонном интервью из Германии.  

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«Мы понимаем, что им нелегко, поэтому подходим гибко, но одновременно надеемся на ясность со стороны Соединенного Королевства, которой все еще нет», – добавил министр.

Во вторник британского премьера Бориса Джонсона ждут два важных голосования в парламенте по Брекситу, которые могут определить реальность возможности реализации его планов по обеспечению выхода страны из Евросоюза до 31 октября. 

Л. Линкявичюс сказал, что также обсуждал с германскими министром необходимость сохранения тесных связей с США. 

«Невзирая на встречающиеся моменты напряжения и конфронтации в вопросах климатических изменений или торговли, напряженного диалога в оборонной сфере, мы обязаны сохранять трансатлантические отношения», – подчеркнул министр.

По словам главы МИД Литвы, на встрече также обсуждалось экономическое и военное сотрудничество стран, положение в Украине, отношения с Россией. 

Во вторник в Берлине Л. Линкявичюс открыл выставку Smart Country Convention (SCC). В этом году Литва является партнером этой выставки. 

Фото urm.lt

Министр отметил, что такое приглашение свидетельствует о том, что достижения Литвы в сфере цифровых решений признаны в международном масштабе. 

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