Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

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Число игравших в азартные игры жителей Литвы за два года сократилось на 3 проц. пункта, однако почти вдвое возросла популярность интернет-игр, показал опрос.

Проведенный в сентябре по заказу Службы по надзору за азартными играми опрос показал, что в азартные игры играли 10% жителей страны, тогда как в 2017 году таких было 13%. Чаще в азартные игры играют мужчины в возрасте до 29 лет.

Исследование также показывает, что популярность узаконенных в 2016 году интернет-игр за два года возросла с 16% до 30%, однако чаще всего попытка первой игры происходит в салоне игровых автоматов (в этом году – 34% игравших, в 2017 году – 26%), в казино (22% и 25%), в букмекерской конторе (19% и 17%).