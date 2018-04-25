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TOP,Новости,Общество

Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

Фото BFL/ Саулюс Жюра

Число игравших в азартные игры жителей Литвы за два года сократилось на 3 проц. пункта, однако почти вдвое возросла популярность интернет-игр, показал опрос.

Проведенный в сентябре по заказу Службы по надзору за азартными играми опрос показал, что в азартные игры играли 10% жителей страны, тогда как в 2017 году таких было 13%. Чаще в азартные игры играют мужчины в возрасте до 29 лет.

Исследование также показывает, что популярность узаконенных в 2016 году интернет-игр за два года возросла с 16% до 30%, однако чаще всего попытка первой игры происходит в салоне игровых автоматов (в этом году – 34% игравших, в 2017 году – 26%), в казино (22% и 25%), в букмекерской конторе (19% и 17%).

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Во время одного посещения казино или во время игры в интернете в среднем тратится до 20 евро.

В конце июня в Литве действовало 18 казино, 200 салонов игровых автоматов и 146 букмекерских пунктов.

Компания исследований Vilmorus 6-14 сентября опросила 1001 жителя страны в возрасте 18 лет и старше. В опросе участвовало 45% мужчин и 55% женщин.

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