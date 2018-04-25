Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство

Однако в ответ на просьбу назвать правящую фракцию, не участвовавшую в голосовании по В. Пранцкетису, он не смог этого сделать.

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

В тайном голосовании участвовали лишь члены правящих фракций «аграриев», социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, фракции «Во благо Литвы», а также несколько представителей Смешанной группы депутатов.

Премьер Саулюс Сквярнялис в голосовании не участвовал. Оппозиция также не участвовала в голосовании.

Комментируя результаты голосования, Р. Карбаускис сказал, что «аграрии» больше не будут предпринимать шаги для отставки В. Пранцкетиса, как минимум во время этой сессии.

«Праздник демократии состоялся, у парламентского большинства был повод проголосовать, к чему мы и стремились, результат такой, какой есть, некоторые из коалиционных фракций, очевидно, не участвовали в голосовании, председатель сейма получил не такую уж и большую поддержку. Ситуация остается сходной – спикер сейма не будет представлять ни правящих, ни оппозицию , сам себя но, мы точно ничего не будет делать сейчас, во время этой сессии», – сказал Р. Карбаускис.