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Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис после неудавшегося голосования по отставке председателя сейма Виктораса Пранцкетиса признает: неясно, есть ли большинство у правящих. 

«Сейчас не могут ответить на этот вопрос, сложно ответить. Я попытаюсь спросить представителей других фракций, особенно тех, которые не участвовали в голосовании, считают ли они себя по-прежнему частью коалиции», – сказал журналистам во вторник Р. Карбаускис.

«Если будет возможно, что считают частью коалиции, бюджет мы примем без проблем, если фракция уже не видит себя в правящем большинстве, то будут проблемы с бюджетом», – сказал Р. Карбаускис.

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Однако в ответ на просьбу назвать правящую фракцию, не участвовавшую в голосовании по В. Пранцкетису, он не смог этого сделать. 

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

В тайном голосовании участвовали лишь члены правящих фракций «аграриев», социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, фракции «Во благо Литвы», а также несколько представителей Смешанной группы депутатов.  

Премьер Саулюс Сквярнялис в голосовании не участвовал. Оппозиция также не участвовала в голосовании. 

Комментируя результаты голосования, Р. Карбаускис сказал, что «аграрии» больше не будут предпринимать шаги для отставки В. Пранцкетиса, как минимум во время этой сессии. 

«Праздник демократии состоялся, у парламентского большинства был повод проголосовать, к чему мы и стремились, результат такой, какой есть, некоторые из коалиционных фракций, очевидно, не участвовали в голосовании, председатель сейма получил не такую уж и большую поддержку. Ситуация остается сходной – спикер сейма не будет представлять ни правящих, ни оппозицию , сам себя но, мы точно ничего не будет делать сейчас, во время этой сессии», – сказал Р. Карбаускис.

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