В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что не ощущает радости по поводу голосования, в результате которого во второй раз не удалось выразить недоверие ему, политик также заявил, что поддержит предложение провести досрочные выборы в сейм.
«Пожалуй, никакой радости нет, просто можем далее спокойной работать. Я этого хотел и раньше, но пока не удавалось это делать, сейчас, вероятно, уже конец этого этапа», – сказала В. Пранцкетис во вторник в парламенте, комментируя результаты тайного голосования.
Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.
В. Пранцкетис также сообщил, что подписал подготовленный заново либералами проект постановления сейма о досрочных парламентских выборах.
«Я подписался под проектом, поскольку было такое требование, когда-то весной, что если меня не отправят в отставку, тогда нужно будет организовать досрочные выборы, полагаю, что это предложение может проложить себе путь», – сказал спикер.
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