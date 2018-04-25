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В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что не ощущает радости по поводу голосования, в результате которого во второй раз не удалось выразить недоверие ему, политик также заявил, что поддержит предложение провести досрочные выборы в сейм. 

«Пожалуй, никакой радости нет, просто можем далее спокойной работать. Я этого хотел и раньше, но пока не удавалось это делать, сейчас, вероятно, уже конец этого этапа», – сказала В. Пранцкетис во вторник в парламенте, комментируя результаты тайного голосования. 

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

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В. Пранцкетис также сообщил, что подписал подготовленный заново либералами проект постановления сейма о досрочных парламентских выборах. 

«Я подписался под проектом, поскольку было такое требование, когда-то весной, что если меня не отправят в отставку, тогда нужно будет организовать досрочные выборы, полагаю, что это предложение может проложить себе путь», – сказал спикер.

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