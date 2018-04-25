В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что не ощущает радости по поводу голосования, в результате которого во второй раз не удалось выразить недоверие ему, политик также заявил, что поддержит предложение провести досрочные выборы в сейм.

«Пожалуй, никакой радости нет, просто можем далее спокойной работать. Я этого хотел и раньше, но пока не удавалось это делать, сейчас, вероятно, уже конец этого этапа», – сказала В. Пранцкетис во вторник в парламенте, комментируя результаты тайного голосования.

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.