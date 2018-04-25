Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Лидер правящих социал-трудовиков Гядиминас Киркилас заявил, что после того, как не удалось уволить спикера Виктораса Пранцкетиса, правящее большинство вновь работает в условиях меньшинства.

«Вероятно, что фактически у нас правительство меньшинства», – сказал во вторник BNS глава Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП).

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.