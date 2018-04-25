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Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Лидер правящих социал-трудовиков Гядиминас Киркилас заявил, что после того, как не удалось уволить спикера Виктораса Пранцкетиса, правящее большинство вновь работает в условиях меньшинства.

«Вероятно, что фактически у нас правительство меньшинства», – сказал во вторник BNS глава Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП). 

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

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В тайном голосовании участвовали лишь члены правящих фракций «аграриев», социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, фракции «Во благо Литвы», а также несколько представителей Смешанной группы депутатов.

Г. Киркилас заявил, что спикер сейма становится совершенно зависимым от оппозиции, поэтому она должна принять ответственность за В. Пранцкетиса, а также вероятно поддержать некоторые предложения правящих, чтобы избежать политического кризиса. 

Парламентарий сказал, что вопрос увольнения В. Пранцкетиса сейчас переносится на полгода, а это позволит сконцентрироваться на принятии проекта госбюджета следующего года. 

По его словам, правительству придется смягчить некоторые свои предложения, особенно налоговые изменения, чтобы бюджет получил поддержку оппозиции, ведь правящим может не хватить голосовать для принятия проекта казны. 

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