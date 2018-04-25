В Ботсване добыли один из крупнейших алмазов в истории

Фото Lucara Diamond

Алмаз ювелирного качества весом в 998 карат добыли в Ботсване на шахте Карове, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Lucara Diamond, которая нашла камень.

Камень входит в четверку самых крупных когда-либо добытых алмазов ювелирного качества.

Это не первая уникальная находка из шахты Карове. В 2019 году здесь был добыт алмаз весом в 1758 карат, который приобрел дизайнерский дом Louis Vuitton. По весу его превосходит лишь добытый в 1905 году в ЮАР легендарный алмаз «Куллинан», или «Звезда Африки», весом в 3106 карат. Сделанный из самой крупной части «Куллинана» ограненный камень вставлен в скипетр британских монархов.

В 2015 году на шахте Карове был добыт алмаз весом в 1109 карат. Он продан за $53 млн и сейчас им владеет компания Graff Diamonds.

Таким образом, добытый теперь алмаз находится на четвертой позиции мирового рейтинга необработанных алмазов.