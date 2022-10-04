В Британии и ЕС зафиксировали рекордную вспышку птичьего гриппа

В результате крупнейшей вспышки птичьего гриппа в Великобритании и ЕС уничтожили около 48 миллионов птиц. Об этом сообщает ВВС News со ссылкой на данные, опубликованные 3 октября Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Справочной лабораторией ЕС по птичьему гриппу.
Отмечается, что за период с октября 2021 года по 9 сентября нынешнего было зафиксировано после более 2600 вспышек инфекции и в общей сложности забито 47,7 миллиона домашних и содержащихся в неволе птиц.
В отчете также указано, что среди диких птиц было обнаружено 3573 случая заражения, при этом вирус поразил 37 стран, распространившись от Шпицбергена до юга Португалии и на восток до Украины. При этом реальные цифры могут быть выше.
В Соединенном Королевстве был выявлен 161 случай высокопатогенного птичьего гриппа среди домашних и содержащихся в неволе птиц, что привело к выбраковке 3,2 миллиона пернатых.
Главный ветеринарный врач Великобритании доктор Кристин Миддлмисс заявила, что высокий уровень заболевания диких птиц способствует увеличению количества случаев заболевания на коммерческих фермах.
«К сожалению, мы ожидаем, что количество случаев будет продолжать расти в течение следующих месяцев, поскольку перелетные птицы возвращаются в Британию, что принесет с собой дополнительный риск заболевания, которое может распространиться на птиц в неволе», — предупредила она.korrespondent.net