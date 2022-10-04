В Британии и ЕС зафиксировали рекордную вспышку птичьего гриппа

By Don Becker — US Fish and Wildlife Service, National Digital Library [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12069307

В результате крупнейшей вспышки птичьего гриппа в Великобритании и ЕС уничтожили около 48 миллионов птиц. Об этом сообщает ВВС News со ссылкой на данные, опубликованные 3 октября Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Справочной лабораторией ЕС по птичьему гриппу.

Отмечается, что за период с октября 2021 года по 9 сентября нынешнего было зафиксировано после более 2600 вспышек инфекции и в общей сложности забито 47,7 миллиона ​​домашних и содержащихся в неволе птиц.