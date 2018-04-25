В Британии началась вторая волна коронавируса — Джонсон

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о начале второй волны пандемии коронавируса в стране, сообщает The Independent.

«Сейчас мы сталкиваемся со второй волной… Я боюсь, что это абсолютно неизбежно — мы столкнемся с этим в нашей стране», — заявил премьер.

Он добавил, что новая волна заражений COVID-19 началась «во Франции, в Испании, по всей Европе».

Однако Джонсон заверил, что власти «держат ситуацию под контролем».

«Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался», — говорит премьер.

Джонсон также подчеркнул, что введение национального карантина является «последней мерой, которой кто-либо желает».

На этом фоне жителей Великобритании, отказывающихся соблюдать самоизоляцию, будут снова штрафовать. В стране ограничения в связи с пандемией коронавируса будут более жесткими, заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, пишет BBC.

Наказание за нарушение самоизоляции может составить до 10 тысяч фунтов стерлингов.

«Если все будут следовать правилам, мы сможем избежать дальнейшей изоляции на национальном уровне», — подчеркнул министр. По его словам, новое постановление вступит в силу с 28 сентября.

Самоизоляция будет обязательной для тех, у кого тесты положительные, а также для тех, кто находился в тесном контакте с инфицированными.

В случае первого нарушения штраф составит 500 фунтов для лиц с низким уровнем доходов, для остальных — тысячу. В случае повторного нарушения придется заплатить уже 10 тысяч.