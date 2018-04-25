В Британии отменили новый этап ослабления карантина

Новый этап смягчения карантина в Великобритании временно отложили в связи с ростом количества случаев COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает The Guardian.

Очередной этап ослабления карантина должен был начаться 1 августа, но нынешние ограничения решили сохранить по меньшей мере еще две недели. Одновременно с этим, правительство усилит карантин в некоторых частях на севере Англии.

«Мы принимаем эти меры с тяжелым сердцем, но, к сожалению, это необходимо, потому что мы видели, что в домашних хозяйствах не придерживаются социального дистанцирования, что является одной из причин роста заболеваемости», — сказал министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

За минувшие сутки в Британии было выявлено 876 больных COVID-19. Это самый большой суточный прирост на протяжении июля.

Напомним, что ранее британская компания научилась предотвращать тяжелую форму COVID. Гендиректор британской компании Synairgen Ричард Марсден назвал результаты эксперимента «прорывом».

Также сообщалось, что Британия заказала 60 млн доз вакцины от коронавируса. Великобритания уже обеспечила себе доступ к четырем вакцинам и 250 млн доз, что дает наиболее вероятный шанс найти эффективное лекарство максимально быстро.