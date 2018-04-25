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Задержание В. Кучинскаса не имеет под собой правовых оснований – К.Кучинскене

Фото pixabay.com

Задержание учредителя группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса в Словении по просьбе России не имеет под собой правовых оснований, заявила его супруга Кристина Кучинскене. 

«Нет юридически основанного ответа на вопрос, почему в этом деле экстрадиции в Россию применяется такая мера пресечения, ограничивающая права и свободу передвижения человека, как арест», – цитируются слова К. Кучинскене в пресс-релизе, распространенном родней бизнесмена в пятницу.

В сообщении отмечается, что интересам В. Кучинскаса как в Литве, так и в Словении представляют юристы, обладающие опытом в подобных делах. Они добиваются того, чтобы бизнесмен было освобожден или передан Литве. 

По мнению адвокатов, в подобных ситуациях, прежде всего, пробуются иные способы ведения уголовного процесса, поэтому применяемые в отношении бизнесмена меры оцениваются как избыточные. 

В сообщении также отмечается, что в данном случае речь идет о действиях не демократической страны, а России. 

«Это государство, его правоохранительные органы не раз привлекали различные не обоснованные с правовой точки зрения или сомнительные методы, когда вместо мер гражданского права привлекается избыточное уголовное преследование. В таких случаях часто для усиления влияния привлекаются и дипломатические ресурсы», – утверждают представители бизнесмена.

Кроме того, близкие В. Кучинскаса следуют совету адвокатов и воздерживаются от более детальных комментариев по делу и просят уважать право семьи на частную жизнь.  

«Надеюсь, что больше информации, связанной с делом по экстрадиции, можно будет предоставить в ближайшее время», – сказала К. Кучинскене.

О том, что подозреваемый в мошенничестве в России В. Кучинскас был задержан в Словении, BNS сообщало в минувшую пятницу. Он был задержан по просьбе России.

Ранее сообщалось, что российский «Альфа-банк» пытается отсудить у В. Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производству удобрений «Арви НПК».

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