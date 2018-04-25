Станет ли «воскресный шоппинг» в Польше возможным?

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Профсоюзные активисты уже выступили против приостановления торговли по воскресным дня, сообщает Dziennik Zaсhodni.

Напомним, что запрет на воскресные торги действует с марта 2017 года. Но, в связи с тем, что экономическое положение в Польше оставляет желать лучшего, уже подготовлен законопроект, который выступает за приостановление торгового запрета.

Совет по предпринимательству, который объединяет в себе девять бизнесс-организаций в июне обратился с призывом снять ограничение хотя бы на время. Ведь любой стимул предпринимательской деятельности «на вес золота» в условиях экономического кризиса.

Однако, в соответствии с правовым законодательством, работники в сфере торговли имеют право на два нерабочих воскресенья в месяц. Альтернативные профсоюзы предлагают повышение зарплаты сотрудникам, которые будут работать в воскресенье в 2,5 раза.

Пока до конца не ясно, будет ли снят воскресный торговый запрет.