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М. Залаторюс покидает пост главы Ассоциации банков Литвы

Фото www.lba.lt

Президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс, которого правоохрана подозревает в торговле влиянием, покидает этот руководящий пост.  В июне правоохранительные органы предъявили М. Залаторюсу подозрения, и он временно отстранился от обязанностей. 

АБЛ сообщила, что 31 августа будет последним рабочим днем М. Залаторюса.

По сообщению ассоциации, в ближайшее время начнется отбор кандидатов на пост главы АБЛ. 

В начале июня М. Залаторюс был задержан на краткий срок, правоохрана предъявила ему подозрения в торговле влиянием. В этом же расследовании на короткий срок был задержан и бывший тогда президентом Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус, он покинул свой пост еще в июне.  

Временно АБЛ  возглавит вице-президент ассоциации Айдас Будрис. 

М. Залаторюс руководил АБЛ с 2017 года. 

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