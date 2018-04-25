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Эстония разрешит прямое авиасообщение с Беларусью и Украиной

Фото из открытых источников

Эстония вновь разрешит прямое авиасообщение с Украиной и Беларуью, так как в обеих странах число случаев коронавируса на 100 000 населения упало ниже 25.

Министерство экономики и коммуникаций, принимая решения о разрешении или запрете авиасообщения с другими странами, опирается на уровень заболеваемости в странах — для разрешения прямого авиасообщения этот показатель должен составлять не более 25 человек на 100 000 населения за последние 14 дней.

По состоянию на 24 июля число заражений в Украине составило 24,5 на 100 000 населения, а в Беларуси 24,1.

MKM Эстонии регулярно пересматривает эпидемиологическую обстановку в странах и в соответствии с распространенностью вируса открывает или ограничивает открытие авиасообщения.

baltic-course.com

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