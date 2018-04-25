Закон о референдуме по порядку принятия противоречит Конституции – КС

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Новая редакция Закона о референдуме по порядку принятия противоречит Конституции, так как должна была быть принята как конституционный закон, объявил в четверг Конституционный суд (КС).

Это постановление КС будет официально обнародовано в Реестре правовых актов 1 июля 2021 года, поэтому до этой даты будет действовать Закон о референдуме в нынешней редакции, а парламент должен будет принять Конституционный закон о референдуме.

Группа парламентариев обратилась в КС с просьбой дать оценку процедуре принятия Закона о референдему, так как он включен в перечень конституционных законов, принятых сеймом в 2012 году.

Между тем при принятии в 2018 году новой редакции этого закона была применена обычная процедура принятия правовых актов — закон был принят большинством голосов членов сейма, при наличии кворума.