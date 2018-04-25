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Зеленский инициирует введение новых религиозных праздников

Фото / Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса религиозным праздникам, в частности: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 30 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

В указе говорится, что правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Также в пресс-службе президента сообщили, что Зеленский поздравил мусульман Украины и мира с праздником Курбан-Байрам. Глава государства отметил, что этот праздник наполняет сердца верующих милосердием, любовью к ближнему, дарит свет надежды и справедливости.

«Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он пожелал мусульманам крепкого здоровья, мира и щедрой судьбы.

О том, что Зеленский намерен присвоить Курбан-Байрам и Ураза-Байрам статус государственных праздников сообщалось еще в мае.

Напомним, Верховная рада 16 ноября 2017 года проголосовала за закон, который делает Рождество по Григорианскому календарю —  25 декабря — выходным днем. Вместе с тем, народные избранники сделали 2 мая – рабочим днем.

korrespondent.net

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