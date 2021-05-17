В Британии растёт рынок поддельных вакцин и прививочных сертификатов

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Специалисты провели исследование и обнаружили, что в Великобритании за последнее время значительно вырос рынок поддельных прививок от Covid-19 и сертификатов здоровья.

Всплеск продаваемых поддельных документов связан с тем, что министры Великобритании объявили о возможном передвижении путешественников только при наличии у них паспортов вакцин. В связи с этим люди, прибывающие в Англию из бедных стран чаще становятся жертвами мошенников, продающих поддельные документы, или же приобретают их намеренно.

В прошлом месяце депутатам парламента сообщили, что более 100 человек в день пытаются въехать в Великобританию, используя поддельные сертификаты тестирования Covid. К ноябрю прошлого года исследователи обнаружили около 20 поставщиков поддельных сертификатов здоровья, в январе число мошеннических организаций выросло до 600. Сейчас эта цифра более 1200 поставщиков даркнета. Darknet — это сеть в Интернете, доступ к которой можно получить только с помощью определенного программного обеспечения. Есть также несколько каналов в Telegram.

Представитель министерства внутренних дел Великобритании заявил: «Пограничные службы проверяют, соблюдает ли каждый пассажир по прибытии на границу текущие меры по охране здоровья». Представитель правопорядка подчеркнул, что в случае выявления поддельных документов, любому будет отказано во въезде в страну, а также выписан штраф.