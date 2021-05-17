В Польше началась регистрация на вакцинацию подростков 16-17 лет

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Регистрация на вакцинацию COVID-19 для подростков в возрасте 16-17 лет начинается в Польше сегодня. Сообщается, что перед процедурой необходимо заполнить анкету на официальном сайте или в пункте вакцинации. Также необходимо согласие законного опекуна.

В среду министр здравоохранения Адам Недзельски сообщил, что с 17 мая люди в возрасте 16 и 17 лет смогут зарегистрироваться для вакцинации против COVID-19 препаратом от Pfizer / BioNTech. Как объявил министр здравоохранения, правила вакцинации людей старше 16 лет таковы, что они должны иметь согласие своих родителей или опекунов, но они не обязаны присутствовать при вакцинации лиц моложе 18 лет.

Когда 17 мая начнется регистрация подростков старше 16 лет, все лица соответствующих возрастных групп получат автоматическое электронное направление на вакцинацию. «Электронные направления будут выдаваться всем лицам, достигшим 16-летнего возраста, в случае лиц, которые достигнут этого возраста в 2021 году, электронные направления будут выдаваться после 16 лет с еженедельными интервалами», — сказали в министерстве.