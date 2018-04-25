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В Британии сократят число трудовых мигрантов

Фото из открытых источников

В Британии после Brexit будут требовать от трудовых мигрантов наличие трудового соглашения и хорошее знание английского языка. Об этом сообщает Reuters.

«Наша новая иммиграционная система перекроет поток зарубежной низкоквалифицированной рабочей силы», — заявила министр внутренних дел страны Прити Пател.

Она отметила, что со следующего года всем квалифицированным работникам нужно будет заработать достаточно «баллов» для работы в Великобритании. Им нужно будет разговаривать на английском языке, иметь стабильную работу и соответствовать требованиям зарплаты, поскольку она устанавливает правила пост-Brexit следующего года.

Некоторые оппозиционные политики утверждают, что ограничения на иммиграцию могут нанести ущерб государственным службам, таким как Национальная служба здравоохранения, которая в определенных районах возлагается на граждан ЕС, которые работают медсестрами и врачами.

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В правительстве отметили, что будут добавлять дополнительные «баллы» тем, кто работает в секторах, где есть дефицит квалификации.

korrespondent.net

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