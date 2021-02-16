В Британии выявили еще один вариант COVID-19

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В Великобритании обнаружена новая мутация коронавирусной инфекции, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила The Guardian со ссылкой на исследование шотландских ученых.

Заразившихся этой мутацией, согласно отчету специалистов, выявили в следующих странах: Дания (35 случаев), Великобритания (33), Нигерия (12), США (10), Франция (5), Гана (4), Канада (3), Австралия (2), Иордания (2), Бельгия (1), Испания (1). Самые ранние случаи зафиксировали в декабре 2020 года.