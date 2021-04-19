В Британии выявлен новый штамм COVID-19

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В Великобритании выявлен новый мутировавший штамм коронавируса, ранее впервые выявленный в Индии. В Соединенном Королевстве зафиксировано 77 случаев инфицирования новым вариантом, сообщает Служба общественного здравоохранения страны.

Штамму дали название B1617. Он был выявлен у 73 пациентов в Британии и у четырех человек в Шотландии. Ученые отнесли новый вариант инфекции в категорию «изучаемые варианты».

«В новом штамме есть две белковые мутации, поэтому он может быть менее контролируемым вакцинами, чем южноафриканский и бразильский варианты», — рассказал профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер.

Власти страны решают, ужесточать ли въезд на территорию Королевства приезжающим из Индии.

Напомним, жертвами COVID в мире стали три миллиона человек. О первом умершем от коронавируса стало известно 11 января 2020 года.