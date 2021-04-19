И. Шимоните обещает больше информации о пользе вакцин на языках нацменьшинств

Литовский премьер Ингрида Шимоните, посетив Вильнюсский район, Швенчёнский район и Висагинас, пообещала предоставить больше информации о пользе вакцин на языках национальных меньшинств.

Премьер сказала это после визита в Висагинское самоуправление, где обсудила с мэром и сотрудниками ведомств проблему, почему людей старшего возраста сложнее уговорить прививаться от COVID-19, и пообещала помощь правительства.

«Мы договорились об определенных вещах, которые правительство постарается сделать и помочь самоуправлению. Во-первых, конечно, речь идет о профессиональной информации на русском языке о пользе вакцины и, возможно, об ответах на вопросы, которые человек, хотел бы задать врачу», — сказала И. Шимоните.

По ее словам, приходится принимать в расчет то, что часть жителей не пользуется литовскими источниками информации и получает ее из источников на других языках, где она «необязательно бывает достоверной».

«Верят фейковым новостям или каким-то другим формам дезинформации. Думаю, что это актуальное замечание, и мы постараемся как можно больше информации предоставить и нашим национальным меньшинствам на тех языках, на которых им легче эту информацию получить», — сказала премьер.

В Висагинасе она также обратилась к местным жителям на русском языке, призвав «воспользоваться возможностью науки» и защитить близких, сделав прививку.

«Дорогие висагинцы, я думаю, что мы все уже устали жить в условиях, которые очень ограничивают нашу повседневную деятельность, встречи, общение. Поэтому я очень вас призываю, те, у кого есть есть возможность, воспользуйтесь этой возможностью, которую предоставляет нам наука, и защитите, во-первых, себя, во-вторых, своих близких, окружающих вас, от тяжелого заболевания, от осложнений, и все общество от тех ограничений, которые, к сожалению, пока действуют», — сказала премьер.

И. Шимоните в пятницу посетила самоуправления, в которых преобладают нацменьшинства, чтобы обсудить проблемы, из-за которых жители этих самоуправлений прививаются от COVID-19 на так активно, как жители других самоуправлений.

По данным Департамента статистики, в Висагинасе первой дозой вакцины от коронавируса привито 11,3% населения, в Швенчёнском районе — 19,1%, в Вильнюсском районе — 13,1%. Средний показатель Литвы — 19,5% привитых первой дозой вакцины.

