Прививка от кризиса

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Экономика Литвы, которая в прошлом году пережила один из самых низких спадов в Евросоюзе, в этом году должна вырасти приблизительно на 3,2%, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).

Между тем государственный долг Литвы в 2020 году составил почти половину валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает Департамент статистики страны. В конце прошлого года долг увеличился еще на 5,5 миллиарда евро. При этом госбюджет оказался дефицитным. По предварительным данным, дефицит бюджета в прошлом году составил 3 миллиарда 547 миллионов евро (7,3 процента ВВП). Для сравнения, в 2019 году бюджет был в профиците, который составил 224,2 миллиона евро, или 0,5 процента ВВП.

Что ждет экономику Литвы?

В октябре прошлого года, до введения Литвой действующего до сих пор всеобщего карантина, МВФ прогнозировал, что экономика Литвы в 2021 году вырастет на 4,1%, сообщает BNS.

В этом году МВФ прогнозирует Литве одно из самых низких увеличений внутреннего валового продукта (ВВП) в зоне евро – меньше, по мнению фонда, будет расти ВВП только Финляндии (на 2,3%) и Кипра (3%).

Между тем латвийская экономика, которая в 2020 году испытала крупнейший спад среди Балтийских государств, в этом году должна расти быстрее других Балтийских стран – ей прогнозируется рост почти в 3,9%. В свою очередь ВВП Эстонии должен вырасти на 3,4%, говорится в опубликованном на минувшей неделе Экономическом обзоре мировой экономики МВФ.

МВФ ожидает, что безработица в Литве в этом году сократится незначительно – этот показатель, который в прошлом году достигал 8,5%, в этом году должен снизиться до 8,4%.

В Латвии безработица в этом году должна сократиться на 1 проц. пункт до 7,2%, между тем в Эстонии, где сейчас действует строгий карантин, – вырасти до 7,1%.

Фонд также прогнозирует, что инфляция в Литве в этом году должна вырасти на 0,5 пункта до 1,5% и незначительно превысить средний показатель в зоне евро, который должен составить 1,4%.

В Латвии инфляция в этом году должна составить около 2%, в Эстонии – около 1,8%.

Восстановление экономики зависит от успеха вакцинации

Между тем Государственный контроль Литвы утвердил подготовленный Министерством финансов сценарий экономического развития на 2021-2024 гг., сообщает пресс-служба регулятора. Отмечается, что сценарий может не реализоваться из-за изменений внутренних и внешних условий.

Влияние пандемии COVID-19 на экономику Литвы в 2020 году было неоднозначным, говорится в сообщении Госконтроля. Так, падение ВВП было одним из самых незначительных в Евросоюзе, но у Литвы были негативные тенденции в вопросе трудовой занятости.

Реальный ВВП упал на 0,8 процента (в среднем по ЕС – на 6,2). Это стало возможным из-за увеличения спроса на продукцию химической промышленности (диагностические и лабораторные реактивы), высоких урожаев в сельском хозяйстве и увеличения экспорта продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Уровень безработицы в Литве в 2020 году составлял 8,5 процента (в среднем по ЕС – 7,1 процента).

Советник департамента мониторинга бюджетной политики Юрга Рукшенайте заявила, что ускорение вакцинации населения – фактор, который стабилизирует не только систему здравоохранения, но и экономику. Существуют риски, связанные с темпом вакцинации. Вспышки новых штаммов коронавируса и более строгие меры борьбы с ними, а также задержка в реализации планов массовой вакцинации могут отдалить прогнозируемое восстановление экономики. Отмечается, что на экономику республики также могут негативно повлиять риски, связанные с восстановлением мировой экономики после пандемии, зарубежным спросом и геополитической ситуацией.

В сценарии экономического развития прогнозируется, что в 2021 году рост ВВП будет 2,6 процента, а в 2022-2023 годах – 3,2 процента за счет восстановления внутреннего потребления и инвестиций. Также ожидается рост реального экспорта товаров и услуг страны в следующие три года.

Кроме того, прогнозируется, что средняя валовая ежемесячная прибыль будет расти быстрее, чем инфляция, а ухудшение демографической ситуации в Литве отрицательно скажется на занятом населении в среднесрочной перспективе.

Государственный контроль, выполняющий функции финансового учреждения, обновил «температурный график» экономики Литвы. В представленном прогнозе на первый квартал 2021 г. отмечено, что «температура» в экономике Литвы будет соответствовать среднему уровню 2020 года, но останется ниже, чем в 2017-2019 гг.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ