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В центральном парке Мехико откопали золото ацтеков

  • Фото pixabay.com

Слиток нашли в парке в 1981 году. Сейчас же ученым удалось установить, что он был частью сокровищ ацтеков, награбленных Эрнаном Кортесом и испанскими конкистадорами 500 лет.

Слиток весит почти два килограмма, его нашли во время строительных работ в городском саду Аламеда. Загадка его происхождения не была раскрыта и через 39 лет после находки. В новом исследовании Национального института антропологии и истории появилась информация, что слиток был потерян испанскими войсками во время отступления из главного города ацтеков — Теночтитлана.

Известно, что испанцы прибыли во дворец ацтекского императора Монтесумы в 1519 году с целью подчинить ацтеков. Лейтенант Педро де Альварадо, которого Эрнан Кортес назначил управляющим городом, стал опасаться, что ацтеки его убьют, и приказал расправиться с дворянами и священниками. Местные жители подняли бунт, и испанцам пришлось бежать из города.

Слиток, упавший в один из каналов Теночтитлана, на месте которого затем вырос сад, пролежал там 500 лет. Исследование при помощи рентгеновских лучей показало, что слиток соответствует другим ацтекским изделиям той эпохи. Ученые подчеркивают, что слиток поможет разузнать подробности события.

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