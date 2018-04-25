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В четверг Литва заключит договор о закупке внедорожников США

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В четверг Литва заключит договор о закупке внедорожников США

By https://oshkoshdefense.com/photo-gallery/?category=Vehicleshttps://oshkoshdefense.com/photo-gallery/?category=Vehicles, CC BY-SA 4.0, Link

В четверг литовское агентство, ответственное за военные закупки подпишет договор с Департаментом по обороне США о приобретении 200 бронированных внедорожников, сообщило Министерство обороны. 

В сообщении говорится, что подписание договора «увенчает усилия Министерства обороны обеспечить литовскую армию продуктом высокого качества, который наилучшим образом отвечает соотношению цены и качества». 

Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence.

«Новые внедорожники укрепят имеющиеся мощности литовской армии, повысят мобильность, защиту военных и боевую мощь», – говорится в сообщении.

Министерство также отмечает, что пока не указывает точной суммы сделки, однако, по предварительным данным, она должна достигать почти 150 млн евро. 

Это второе по величине приобретение в истории литовской армии после боевых машин пехоты Boxer. Бронированные внедорожники будут распределены между различными подразделениями армии.  

В данный момент литовская армия использует бронированные внедорожники  HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

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