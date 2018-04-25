Начался прием заявок от школ на право хранения флага с башни Гядиминаса

Фото BFL/ Томаса Лукшиса

Школы приглашают до 1 декабря подать заявку на участие в отборе и претендовать на право хранения Литовского государственного флага с башни Гядиминаса. 1 января 2020 года флаг будет торжественно спущен с башни и на Кафедральной площади передан выбранной школе.

Каждый год, во время празднования Дня Литовского флага в Вильнюсе, солдаты роты Почетного караула Вооруженных сил Литвы спускают флаг, который в течение всего года развивался на башне Гядиминаса, прежде чем поднять новый триколор. По традиции спущенный флаг передается на хранение одной из литовских школ.

Традиция по передаче флага школам родилась в 2005 году, чтобы почтить и поощрить школы, активно участвующие в развитии гражданственности, социальной и гражданской активности детей и молодежи, распространении знаний об истории страны, культуре и армии Литвы. До 2005 года флаг передавался на хранение в Литовский национальный музей.

Все школы, которые соответствуют установленным правилам, имеют право участвовать в отборе, кроме тех, которые с 2005 года уже были удостоены права на хранение литовского национальным флага с башни Гядиминаса. Школа будет выбрана комиссией, состоящей из представителей Министерства обороны, Министерства образования, науки и спорта и Национального музея Литвы.