  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Г.Науседа, посетивший войска союзников в Пабраде: они помогают нам стать сильнее

Подробнее...
default image
В Латвии запретили сразу 9 российских телеканалов

Подробнее...
default image
Европейская комиссия: проект бюджета Литвы на 2020 год хороший

Подробнее...
default image
Путин считает США "великой страной"

Подробнее...
default image
В.Василяускас: коммерческому госбанку потребуется 1 млрд евро

Подробнее...
default image
Правительство одобрило кредитные гарантии на 300 млн евро для Klaipėdos nafta

Подробнее...
default image
Klaipedos nafta: в 2020 году сократится составляющая терминала СПГ

Подробнее...
default image
В Литве и в Латвии обнаружена партия наркотиков в 320 кг

Подробнее...
default image
ЕС назвал выделенную сумму Украине за последние пять лет

Подробнее...
default image
Г.Науседа наложит вето на бюджет, если он разойдется с фискальной дисциплиной

Подробнее...
default image
В Эстонии потребовали от России вернуть "аннексированные территории"

Подробнее...
default image
А.Монкявичюс отправляется в Польшу обсуждать вопросы образования нацменьшинств

Подробнее...
default image
Израильские поселения нарушают международное право – ООН

Подробнее...
default image
Бельгия ужесточает правила воссоединения семей

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: Украина интересуется опытом Литвы в сфере природного газа

Подробнее...
default image
Пограничники приобрели внедорожник со спецоборудованием почти за 700 тыс. евро

Подробнее...
default image
Франция инициирует новые правила вступления стран в ЕС

Подробнее...
default image
Начался прием заявок от школ на право хранения флага с башни Гядиминаса

Подробнее...
default image
В четверг Литва заключит договор о закупке внедорожников США

Подробнее...
default image
В Швеции прокуратура закрыла дело Ассанжа

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Франция инициирует новые правила вступления стран в ЕС

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Франция предлагает внести изменения в документ, где прописаны правила принятия новых стран в Евросоюз, передает politico. Речь идет о документе объемом две с половиной страницы.

Париж призывает заменить действующую процедуру, которая разделяет Acquis communautaire союза (правовая система, включающая соглашения, правила и законы) на 35 разделов.  

Сейчас страны-участницы путем анонимного голосования должны поддержать формальное начало переговоров о принятии нового члена. После этого кандидаты на вступление начинают работу с Еврокомиссией с целью уравнять свои национальные законы с Acquis communautaire. Когда этот этап завершается, стороны составляют соглашение о вступлении, которое должен одобрить Совет ЕС.

Соглашение должны ратифицировать все страны-участницы. Теперь Франция предлагает заменить эту процедуру новым процессом, который будет состоять из семи этапов с «более жесткими условиями для эффективного приближения к европейским нормам и стандартам.»  

Кроме того Париж хочет добавить компонент реверсивности, который позволит ЕС выйти из переговоров о членстве, если правительство страны-кандидата отступит от стандартов ЕС. 

«После открытия процесса переговоров интеграционный процесс больше не будет опираться на одновременный запуск большого количества тематических разделов. Зато будет несколько последовательных этапов, которые образуют целостные политические блоки», — говорится во французском документе. 

«Завершение страной переговоров относительно каждого этапа будет открывать возможности участия в программах ЕС, позволит участвовать в определенных секторальных политиках, а также получать доход от определенного финансирования», — предлагают в Париже.  

Свои идеи Франция выразила после того, как оказалась в центре спора во время недавнего саммита Совета ЕС. Во время него президент Эммануэль Макрон заблокировал предложение открыть переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией. Франция была не единственной страной, которая выступила против расширения ЕС.

Однако, ее голос стал наиболее влиятельным. Частично французская сторона объяснила свою позицию тем, что действующий процесс принятия стран в ЕС несовершенен и требует пересмотра. Предложения Парижа по изменению процедуры уже вызвали мощное сопротивление в Брюсселе. 

Дипломаты ЕС убеждены, что таким образом французская сторона пытается оправдать блокирование переговоров с Албанией и Северной Македонией. А советники Макрона не понимают, насколько большую поддержку получили эти страны-кандидаты. Один из брюссельских дипломатов убежден, что Франция лишь хочет получить возможность блокировать любое расширение ЕС.

korrespondent.net

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600