В Чехии назвали неприемлемыми квоты по распределению беженцев в ЕС

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Чехия категорически отвергает возможность создания принудительных механизмов по распределению беженцев в Евросоюзе. Об этом заявил в воскресенье на своей странице в Twitter премьер-министр республики Андрей Бабиш, направляющийся в понедельник в Брюссель на саммит ЕС, где одной из главных тем обсуждения станет борьба с нелегальной миграцией в страны сообщества, передает ТАСС.

«Некоторые государства-члены [Евросоюза], к сожалению, снова предлагают ввести квоты [по распределению беженцев]. Это [совершенно] неприемлемо. Мы будем с этой [идей] и далее бороться. Решение нелегальной миграции находится вне Европы. У Европы уже должен быть [выработан] четкий план, как [поступать] с Турцией, как с Ливией, как с Марокко. Нужно остановить эти потоки [нелегальных беженцев]. Это не беженцы, спасающиеся от каких-то [катастроф]», — отметил Бабиш.