В Чехии объявили о смягчении ограничительных мер

С понедельника, 31 мая, в Чехии после полугодового перерыва начинают работать заведения общепита — рестораны, бары, кафе вновь могут принимать посетителей в гостевых залах, сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех. Об этом пишет ТАСС.
«С понедельника произойдет значительное смягчение действующих в республике из-за коронавируса социальных ограничений. Откроются рестораны, но с соблюдением ясных правил», — сказал он.
Войтех отметил, что в общепитах будет ограничено количество гостей за одним столиком — не более четырех человек. Также будут соблюдаться и другие противоэпидемиологические меры.
Кроме того, в Чехии с понедельника начинают работать бассейны и оздоровительные центры. Здесь заполняемость помещений разрешена лишь наполовину от обычной.
Посетители обязаны будут иметь при себе определённые документы об отсутствии коронавируса — либо справку, подтверждающую перенесенное заболевание, либо отрицательный тест, либо сертификат о вакцинации.
В Чехии смягчение действующих социальных ограничений, как подчеркнул глава Минздрава, происходит на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.
Напомним, власти Чехии намерены сделать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатными для жителей страны в период летних отпусков.korrespondent.net