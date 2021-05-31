В Чехии объявили о смягчении ограничительных мер

Войтех отметил, что в общепитах будет ограничено количество гостей за одним столиком — не более четырех человек. Также будут соблюдаться и другие противоэпидемиологические меры.

Кроме того, в Чехии с понедельника начинают работать бассейны и оздоровительные центры. Здесь заполняемость помещений разрешена лишь наполовину от обычной.

Посетители обязаны будут иметь при себе определённые документы об отсутствии коронавируса — либо справку, подтверждающую перенесенное заболевание, либо отрицательный тест, либо сертификат о вакцинации.

В Чехии смягчение действующих социальных ограничений, как подчеркнул глава Минздрава, происходит на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.

Напомним, власти Чехии намерены сделать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатными для жителей страны в период летних отпусков.