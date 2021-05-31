Власти Японии пустят здоровых болельщиков на Олимпиаду

Власти Японии намерены пускать болельщиков на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио при условии предъявления ими справки об отсутствии коронавируса. Об этом в понедельник, 31 мая сообщила газета Yomiuri Shimbun.
Отмечается, что тестирование на COVID-19 должно быть сделано не более, чем за семь дней до присутствия на стадионе.
«Во время соревнований во избежание заражений будет запрещено кричать в поддержку спортсменов, а также пить или есть на трибунах», — пишет издание.
Также, перед входами на стадион у зрителей будут проверять температуру и напоминать об обязательном масочном режиме.
Непосредственно при входе болельщики должны показать сертификат об отсутствии COVID-19. Те, кто прошел вакцинацию — соответствующий документ.
Газета отмечает, что зрители смогут сдавать тесты на коронавирус бесплатно. Организаторы Олимпиады рассчитывают, что в день таких будет около 400 тыс.
При этом вопрос об ограничениях по числу болельщиков на Олимпиаде будет решен в июне.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за коронавирусной пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Напомним, власти десятков японских городов отказываются от планов принимать участников Олимпиады-2020 до начала Игр из-за опасений, что это перегрузит медицинскую систему на фоне четвертой волны коронавируса.korrespondent.net