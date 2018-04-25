В Чехии проведут всеобщее тестирование на COVID-19

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В Чехии правительство собирается провести добровольное и бесплатное тестирование всего населения на коронавирусную инфекцию. Осуществить это собираются до Рождества, 25 декабря. В стране проживают 10,5 миллионов человек, пишет Reuters.

Об инициативе властей сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

«Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества получить возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген», — заявил премьер.