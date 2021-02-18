В Чехии растет число заболевших COVID-19, больницы переполнены

Всего с начала пандемии в Чехии были инфицированы уже более 1,1 млн человек, почти 18,6 тыс. умерли.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны заявил: в стране, особенно в западных регионах, все больше распространяется британский штамм коронавируса. «В некоторых регионах британская мутация коронавируса уже присутствует в 80% положительных тестов, а в среднем по стране — примерно в 40%», — сказал Ян Блатны.