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В Чехии тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно

Nuotrauka lrv.lt

Министерство здравоохранения Чехии 23 апреля начинает исследование, чтобы определить уровень коллективного иммунитета населения против Covid-19. Приблизительно 27 тысяч человек из разных групп будут протестированы в четырех населенных пунктах республики.

Тест могут пройти только здоровые люди, которые не имеют симптомов заболевания верхних дыхательных путей и ранее у них не было подтверждено наличие коронавируса Covid-19. В тестировании могут принять участие взрослые и дети старше 8 лет. Целью исследования является не определение количества больных людей, а предоставление статистических данных о том, сколько людей переболели коронавирусом с легкими симптомами или вообще без признаков болезни.

В общей сложности около 27 тысяч человек пройдут тесты в Праге, Брно и окрестностях, Оломоуце и его окрестностях и в Литомержице. Отдельное исследование проведут в Литовеле и Уничове, где оценка наличия у людей антител к коронавирусу будет более детальной.

Для тестирования используют так называемые экспресс-тесты, которые позволят обнаружить наличие в крови антител против нового типа коронавируса. Первые результаты исследования будут доступны в начале мая и в значительной степени поспособствуют оценке текущей эпидемической ситуации в Чешской Республике и принятию решения о дальнейших мерах.

Тест смогут бесплатно пройти добровольцы. Сначала врачи измерят температуру тела участника исследования бесконтактным термометром. Затем он заполнит небольшую анкету и подпишет согласие на обработку персональных данных. Врачи возьмут кровь из пальца для проверки на антитела к SARS-CoV-2. Результат теста станет известен в течение примерно 15-20 минут. Если антитела не обнаружатся, тест будет прекращен. В противном случае сразу же будут взяты образцы из носоглотки — их отправят в лабораторию для дальнейшего исследования. До тех пор, пока участник не получит уведомление о результатах этого теста, рекомендуется соблюдать противоэпидемические меры (исследуемому выдадут специальную листовку). 

Результат сообщат по телефону либо в лаборатории (в случае отрицательного результата), или же на региональной гигиенической станции (в случае положительного результата) в течение нескольких дней. Если результат второго теста отрицательный, это означает, что человек, скорее всего, ранее сталкивался с коронавирусом, но больше не заразен.

Каждый взрослый человек, постоянно проживающий в Праге и не имеющий признаков заболевания, с 23 апреля может бесплатно принять участие в тестировании. Приглашаются люди в возрасте от 18 до 89 лет без серьезных проблем со здоровьем и не находящиеся на карантине.

420on.cz

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