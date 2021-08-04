В. Чмилите-Нильсен поддерживает политику разворота мигрантов, хотя усматривает риски

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен выражает поддержку введенной на этой неделе политике разворота нелегальных мигрантов, хотя усматривает риски относительно соответствия такой практики международному праву.

По ее словам, решения позволить пограничникам сдерживать мигрантов от пересечения государственной границы в нынешней ситуации необходимы.

«Я оцениваю, что это необходимо с учетом того, как развивается ситуация, как меняется», — сказала глава парламента радиостанции Ziniu radijas в среду.

«Естественно, что в условиях меняющейся ситуации и удвоения или даже утроения режимом усилий по оказанию давления и на Литву, и на весь (…) Европейский союз (ЕС) нам нужно принимать более жесткие меры», — сказала она.

В распоряжении министра внутренних дел Агне Билотайте указано ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану государственной границы Литвы с Беларусью позаботиться о том, чтобы лица пересекали внешнюю сухопутную границу только через пункты пограничного контроля.

Делающие это в других местах не должны пропускаться на территорию страны. Чтобы это обеспечить, должностным лицам разрешено применять психическое воздействие и физическую силу против нелегальных мигрантов.

Если говорить о соответствии такого решения международным стандартам прав человека, то В. Чмилите-Нильсен усматривает риск, однако здесь «важно несколько моментов».

«Эти меры временные и они направлены как ответ на гибридную атаку. У наших партнеров и международных организаций, институций есть доказательства, так же, как и у нас, что эта атака, эти действия организованы белорусским режимом», — сказала спикер сейма.

«Так что имея доказательства, что эти действия организованы режимом, мы и принимаем те меры, которые в иных обстоятельствах выглядели бы чересчур жесткими», — добавила она.

Глава парламента также подчеркнула, что при применении политики разворота мигрантам предоставляются право и возможность обратиться по поводу предоставления убежища на официальных пунктах погранконтроля.

«В международном праве есть прецеденты, когда такие действия (…) были признаны не являющимися нарушением», — сказала В. Чмилите-Нильсен.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно много нелегальных мигрантов — более 4 тыс.

Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.