В. Чмилите-Нильсен: в вопросе Китая важна трансляция единого послания

Viktorija Čmilytė-Nielsen/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

На фоне экономического давления Литвы на Китай председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила о необходимости отказа от сгущения красок и важности трансляции политиками единого послания.

Спикер также говорит, что давление Китая было предсказуемым, и оно связано не только с названием тайваньской миссии, но и с политической линией Литвы с начала срока полномочий Сейма этого созыва и правительства.

«Выход из формата 17+1 с Китаем, обсуждения и заявления, резолюции по уйгурскому геноциду, которые мы приняли в Сейме при участии и по инициативе оппозиции, наша линия была достаточно четкой, и сейчас, да, Литва находится под давлением. В его присутствии особенно важно не сгущать краски и транслировать единое послание из уст политиков», — заявила спикер Сейма в среду радиостанции Ziniu radijas.

По ее словам, ситуация воспринимается как проблема и угроза для всего Евросоюза и любой страны.

«Сейчас это вопрос не только Литвы, но и всего Евросоюза. Если Литву можно будет толкать, давить, принуждать, видимо, никакое другое государство Евросоюза не будет защищено от диктата Китая и в будущем, и наши партнеры прекрасно это понимают», — сказала Чмилите-Нильсен.

Литовско-китайские отношения ухудшились после того, как Вильнюс разрешил тайваньскому представительству работать в стране, используя в своем названии название острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как «представительство Тайваня». Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

После дипломатического конфликта литовские бизнесмены сообщили о различных ограничениях в торговле с Китаем. Политики в стране назвали их необъявленными санкциями.

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