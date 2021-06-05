В Дании принят закон, позволяющий перемещать просителей убежища за пределы Европы

Парламент Дании одобрил закон, касающийся порядка приема беженцев и мигрантов. Этот закон вызывал неоднозначную реакцию в странах ЕС и ООН. Об этом сообщает сайт CNN

Закон позволяет перемещать просителей убежища после подачи заявки в центры приема беженцев за пределами ЕС. Предполагается, что просители убежища будут находиться там до окончания рассмотрения их заявки.