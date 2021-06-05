В Дании принят закон, позволяющий перемещать просителей убежища за пределы Европы

Парламент Дании одобрил закон, касающийся порядка приема беженцев и мигрантов. Этот закон вызывал неоднозначную реакцию в странах ЕС и ООН. Об этом сообщает сайт CNN
Закон позволяет перемещать просителей убежища после подачи заявки в центры приема беженцев за пределами ЕС. Предполагается, что просители убежища будут находиться там до окончания рассмотрения их заявки.
В настоящий момент правительство Дании ведет переговоры с третьими странами в поисках той, которая согласиться принять у себя беженцев. Финансировать работу этих центров будет Дания. Если просьба о предоставлении убежища будет отклонена, проситель должен будет немедленно покинуть третью страну.
Авторы законопроекта не скрывают, что его цель остановить поток беженцев в страну, и остановить разбазаривание ресурсов, необходимых для обработки заявок.
За этот закон проголосовали 70 депутатов, 24 были против.NEWSru.com.il