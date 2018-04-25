В Давосе Грета Тунберг раскритиковала мировые СМИ

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе пожаловалась, что в мире практически ничего не изменилось в вопросе защиты климата и в этом виноваты также мировые СМИ.

По ее словам, журналисты игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата, о которых она постоянно упоминает в своих выступлениях.

«Почему так важен показатель повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия? Потому что даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки — предотвратить дестабилизацию климата… Каждая доля градуса важна», — рассуждала Тунберг.

«С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать», — пригрозила она.