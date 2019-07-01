В демилитаризованной зоне состоялась встреча лидеров США, КНДР и Южной Кореи

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В воскресенье, 30 июня, в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и Северной Кореей состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры США и Северной Кореи встречались ранее, но впервые их встреча прошла на военно-демаркационной линии на Корейском полуострове.

Впервые участвовал в такой встрече президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Дональд Трамп первым подошел к военно-демаркационной линии, затем к нему вышел Ким Чен Ын. Лидеры пожали друг другу руки, после чего Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном (он стал первым американским президентом, ступившим на землю Северной Кореи). Затем лидер КНДР перешел с Трампом на южную сторону, где их встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Накануне Трамп прибыл в Сеул из Осаки, где участвовал в саммите G20.

Встреча американского президента с северокорейским лидером была краткой. Судя по заявлению Трампа, инициатором встречи был Пхеньян.

Отметим, что Ким Чен Ын в ходе встречи говорил по-английски. Он выразил надежду на то, что следующая его встреча с президентом США состоится в КНДР.