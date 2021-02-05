В день полугодия протестов в Беларуси парламентарии Литвы начнут опекать политзаключенных

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В связи с тем, что на следующей неделе исполняется полгода с начала протестов в Беларуси, некоторые правящие и оппозиционные члены сейма Литвы примут участие в инициативе по опеке политических заключенных, столкнувшихся с репрессиями режима.

Председатель Комитета по иностранным делам (КИД) сейма консерватор Жигимантас Павилёнис на пресс-конференции в пятницу сообщил, что таким образом возобновляется инициатива, возникшая после массовых протестов в Беларуси в 2010 году.

«Каждый из двенадцати членов сейма будет лично опекать одного политического заключенного. Да, их больше, говорят — около тысячи, нам известно о 220. Да, есть возможность, что и другие члены сейма присоединяться», — отметил Ж. Павилёнис.