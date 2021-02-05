Глава таможни Литвы: почти вся контрабанда сигарет – из Беларуси

Фото литовской таможни

Временный руководитель литовского Департамента таможни Йонас Мишкинис заявил, что в связи с тем, что в прошлом году было задержано нелегальных сигарет на сумму более 60 млн евро в основном из Беларуси, следует предпринять и политические шаги.

«Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито. Я не знаю, как будут развиваться (межгосударственные – BNS) отношения, но есть определенная межгосударственная проблема, поскольку подобные объемы требуют определенных шагов и на политическом уровне», – сказал в среду Й. Мишкинис на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, комментируя ситуацию с теневой экономикой в стране.

Он сообщил, что в прошлом году было задержано 388 млн сигарет, из них 93% были из Беларуси.