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TOP,Новости,Политика

В договоре правой коалиции–от зеленой экономики до декоммунизации общественных пространств

Фото pixabay.com

Три литовских партии правоцентристского направления внесли в договор о коалиции и ценностные обязательства, которых они намерены придерживаться, взаимодействуя между собой и обществом, и важнейшие предстоящие задачи.

В четверг после второго раунда переговоров партий был предан гласности проект коалиционного соглашения. Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы планируют подписать соглашение в понедельник. 

В договоре партнеры, прежде всего, возьмут обязательство «поддерживать коалиционное правительство под руководством Ингриды Шимоните и действовать в рамках этого соглашения и правительственной программы». 

Среди обязательств партнеров по коалиции – защита человеческого достоинства и прав, прозрачность и высшие стандарты политической этики, качественный законодательный процесс, ценностная внешняя политика, свободы СМИ и прочее.  

В качестве важнейших приоритетов коалиции указывается национальное соглашение по образованию. В графе приоритетов упоминается и «зеленый курс», решение проблем социально уязвимых групп, обеспечение качества и доступности медицинских услуг, вовлечение в культуру, укрепление самостоятельности муниципалитетов, качественное и эффективное управление государством. 

«Мы создадим возможность реализовать пилотное голосование по интернету на выборах в муниципальные советы в 2023 году и /или на парламентских выборах в Избирательном округе литовцев мира на парламентских выборах 2024 года», говорится в проекте договора.

В качестве задач ближайшего периода указывается взятие под контроль ситуации с коронавирусом, пересмотр инвестиций, запланированных на 2021 и последующий годы, абсолютная блокада небезопасной Белорусской АЭС, готовность к референдуму по двойному гражданству. 

Отдельной категорией в договоре выделены задачи, по которым мнения партнеров расходятся. Там отмечается, что партнеры будут прилагать усилия для их принятия и реализации в течение времени, рационально необходимого для обсуждений. 

К таким делам причислены изменения закона, позволяющий обеспечить декоммунизацию общественных пространств, узаконить написание имен собственных в документах удостоверения личности прочими буквами латинского алфавита, не входящими в литовский, запрет коммерческой ловли рыбы во внутренних водоемах, безвозмездное предоставление информации СМИ из Реестрового центра о юридических лицах. 

В этой категории находится и ратификация Стамбульской конвенции, декриминализация владения небольшим количеством наркотических веществ, а также изменения к законам, позволяющие узаконить «партнерство, нейтральное в вопросе пола, основанное на ответственности и добровольном решении принять права и обязанности», разрешение баллотироваться в сейм с 21 года. 

После выборов в сейм новую правоцентристскую коалицию решили формировать Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы. В сейме нового созыва у них будет не менее 74 мест из 141. 

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