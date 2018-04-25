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Аэропорты Евросоюза попросили срочной помощи из-за ситуации с пандемией

Фото из открытых источников

Аэропорты Евросоюза нуждаются в срочной помощи для преодоления финансового кризиса, возникшего в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении Международного совета аэропортов (ACI), сообщает ТАСС.

«Крупномасштабные потери рабочих мест и неплатежеспособность больше не являются худшими прогнозами для европейских аэропортов. Мы уже смотрим в дуло пистолета, и кризис продолжает углубляться. Эта ситуация требует срочных и решительных действий с помощью специальной структуры восстановления авиации на уровне ЕС, позволящей оказывать поддержку после 2021 года, и правительств, предоставляющих соответствующую финансовую поддержку», — заявил гендиректор европейского отделения ACI Оливье Янковец.

По его словам, помощь должна «включать в себя в приоритетном порядке расширение программ поддержки безработных, компенсацию аэропортам потерянных доходов и поддержку восстановления воздушного сообщения до 2023 года».

belta.by

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