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TOP,Культура

Кинофорум «Scanorama-2020»

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

4 ноября в Вильнюсе, 5 ноября в Каунасе и Шяуляй стартует полюбившийся многим зрителям Литвы кинофорум «Scanorama-2020». Новинка этого года — возможность увидеть часть фильмов программы на интернет-платформе виртуального кинотеатра «Scanorama».

Традиционно в программу мероприятия включены картины из репертуара самых известных европейских кинофестивалей, позволяющие лучше понять себя и окружающий мир.

«В этом году «Scanorama» пройдет в исключительных условиях, продиктованных пандемией. Тем не менее мы полны решимости сделать смелый шаг и совместить возможность показа фильмов в кинотеатрах и переноса части программы в онлайн-пространство», — сообщила Гражина Арлицкайте, основатель и арт-директор «Scanorama».

В этом году киноплатформа «Scanorama» поможет зрителям, по разным причинам не имеющим возможности посетить кинотеатры, посмотреть фильмы кинофестиваля в онлайн-режиме. Программа фестиваля уже доступна на сайте «Sсanorama». Там можно узнать, какие фильмы будут показаны только в кинотеатрах, а какие – в виртуальном пространстве. Фильмы для просмотра на платформе будут доступны зрителям в течение всего периода фестиваля.

По словам организаторов фестиваля, главная цель в этом году – позаботиться о безопасности и комфорте зрителей при сохранении качества фестиваля и разнообразия его мероприятий.

Гвоздь программы «Sсanorama-2020» — картина немецкого режиссера Оскара Релера «Несносный ребенок», представленная в этом году на Каннском кинофестивале. Это биографический фильм о культовом немецком кинематографисте Райнере Вернере Фассбиндере – одном из самых ярких и противоречивых фигур своего времени, известном своим талантом, радикальными взглядами, провокационным самовыражением и ненасытной жаждой любви.

Другой яркий акцент фестиваля – фильм «Дом» режиссера Деи Кулумбегашвили. Планировавшийся к показу в Каннах, но увидевший свет только в Сан-Себастьяне, этот фильм получил награды почти во всех основных категориях фестиваля.

Для удобства зрителей в Вильнюсе расширен список участвующих в фестивале кинотеатров. Подробная программа и расписание киносеансов на сайте scanorama.lt.

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