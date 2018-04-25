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TOP,Культура

В ожидании фестивля «Покровские колокола»

Фото arinushka.lt

С 11 по 15 ноября в Вильнюсе пройдет юбилейный, пятнадцатый международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола». На протяжении всех этих лет он многогранно и интересно представляет традиционную культуру разных стран, укрепляет культурные связи и способствует общению. В результате рождаются новые неожиданные концертные программы, объединяющие литовских и зарубежных исполнителей.

Названный в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, фестиваль собирает под своим сводом хранителей веры, без которой не может существовать и развиваться традиционная народная культура. Даже в такой сложный период пандемии мы стараемся расширять и развивать наши традиционные связи, поэтому с гордостью отмечаем юбилейную дату фестиваля и верим, что он принесет всем надежду и опору в это непростое время.

Команда организаторов фестиваля готова к неожиданным изменениям в период пандемии. Возможно, фестивальные концерты будут транслироваться удаленно, но так или иначе – состоятся.

Фестиваль «Покровские колокола» известен во многих странах мира — в нем приняли участие фольклорные и этнографические ансамбли из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Корсики, Латвии, Мексики, Норвегии, Польши, России и республик в ее составе (Адыгеи, Алтайского края, Кабардино–Балкарии, Мордовии, Удмуртии, Чечни, Дагестана, Коми, Тувы, Марий–Эл, Якутии и др.), Сербии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Франции, Эстонии и других стран.

Как и ежегодно, программа фестиваля окрашена особенностями национальной культуры разных стран, которые убедительно и мастерски передают исполнители высокопрофессиональных фольклорных коллективов. «Покровские колокола» — единственный фестиваль в странах Балтии, который ежегодно делает заказы композиторам на сочинение произведений в стиле World music. Расширяя круг почитателей народных традиций, делая фольклор ближе, доступнее и понятнее молодому поколению, организаторы выбрали идею соединения духовных ценностей старины с ярким музыкальным языком современности. Эту идею уже многие годы поддерживают Министерство культуры Литвы, Совет по культуре Литвы, самоуправление города Вильнюса. Зрители уже познакомились и достойно оценили произведения «Этносфера – новое дыхание традиций» А. Дойникова, «Народная рапсодия» Г. Римкуса Римкявичюса, «Из этого города» Й. Юркунаса, «Старая вера» и «Женская песнь» Линаса Римши, «Сага о жизни» А. Мартинайтиса, «Коллажи» З. Бружайте, «Посвящение» А. Шендерова, «Скворцова обедня» Л. Вилкончюса.

Участников и зрителей фестиваля «Покровские колокола» в этом году ждет насыщенная программа — концерты фольклорных ансамблей, лаборатория традиционного пения, ярмарка народных ремесел, эдукационные программы для детей и молодежи — известные педагоги, среди которых немало профессоров, проведут мастер-классы для всех желающих, народные мастера из разных уголков Литвы снова будут делиться с детьми и молодежью секретами ремесел, круглый стол «Сохранить нельзя изменить: проблемы преемственности народных традиций в условиях глобализации», конференция юных фольклористов «Моя семья – мои истоки», вечера народного танца и многое другое.

Мероприятия пройдут в лучших концертных залах и исторических местах Вильнюса – в Литовской национальной филармонии, костеле св. Котрины, Музее прикладного искусства и дизайна, Вильнюсской ратуше, Вильнюсском Успенском кафедральном соборе.

В этом году на открытии юбилейного фестиваля зрителей ждет особая премьера. В первой части концерта прозвучит композиция одного из самых известных литовских композиторов — Линаса Римши, написанная совместно с Гинтаутасом Венисловасом — «Был такой день», посвященная караимскому народу и его истории. В произведении соавторы, используя музыкальный язык и караимскую поэзию, размышляют о судьбах людей и народа. Часть поэтических композиций принадлежат Симонасу Фирковичюсу (1897 – 1982). Это видная личность караимской культуры, поэт, общественный деятель, старший священнослужитель. Он внес неоценимый вклад в сохранение общины и караимского языка в тяжелых условиях двадцатого века. Значительны как управленческий, так и творческий таланты С. Фирковичюса. Его многочисленные работы важны для сохранения караимского языка и являются богатым источником знаний об особенностях, морали, обычаях, общественной жизни народа.

Вторая часть концерта – «Ретроспектива» — представит мозаику лучших частей произведений в стиле world music, созданных литовскими композиторами специально для фестиваля «Покровские колокола» с 2009 по 2020 год и вернет самые яркие воспоминания концертов прошлых лет. Прозвучат фрагменты произведений Л. Римши, Г. Римкуса Римкявичюса, Й. Юркунаса, З. Бружайте, А. Мартинайтиса, Л. Вилкончюса.

Исполнители — Литовский камерный оркестр, фольклорные ансамбли «Аринушка», «Свято», исполнители этнической музыки. Дирижер – Модестас Питренас. Премьера пройдет 11 ноября в Литовской национальной филармонии. Билеты продаются в кассе филармонии и www.filharmonija.lt.

В связи с особой ситуацией в стране программа концертов может изменяться, поэтому просим следить за обновлениями информации о фестивале «Покровские колокола» в аккаунтах фестиваля в facebook и instagram, а также на сайте www.arinuska.lt.

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