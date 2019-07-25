В должность командующего армии заступил генерал-майор Вальдемарас Рупшис

Фото BFL/Греты Скарайтене

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На фоне призывов быть бдительными и продолжать начатые дела в четверг в Вильнюсе состоялась торжественная церемония смены командующих вооруженными силами (ВС).

Во время церемонии в должность заступил генерал-майор Вальдемарас Рупшис, обещающий продолжать модернизацию армии, инициированную после действий России в Украине.

Он сменил генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, чей пятилетний срок полномочий завершился. Он претендует на пост советника президента по вопросам нацбезопасности.

Фото BFL/Греты Скарайтене

На Кафедральной площади состоялось торжественное построение представителей вооруженных сил. Новому командующему армии был передан скипетр и флаг, он дал присягу защищать независимость Литвы.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что благодаря Й. В. Жукасу «у нас действительно совершенно иная армия».

Фото BFL/Греты Скарайтене

После аннексии Крыма и войны на Востоке Украины в 2014 году в Литве значительно увеличили финансирование обороны, в прошлом году оно достигло почти 2% ВВП. В Литве вернули армейский призыв, комплектуется Бригада сухопутных сил, подписаны договор о приобретении боевых машин пехоты, самоходных гаубиц, систем ПРО средней дальности.

Министр также отметил, что для нового командующего ВС очень важно продолжать начатые дела по укреплению оборонных мощностей.

«Сложные проекты слаженно идут не только на бумаге, и это будет ответственностью и лидерством нового командующего», – сказал Р. Кароблис.

«Я хочу пожелать как раз лидерства. Вызовы велики, но их нужно преодолеть», – сказал он.

52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.

Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

Согласно Конституции, главнокомандующего ВС на пять лет назначает и освобождает от должности президент с одобрения парламента.

Вместо В. Рупшиса командующим сухопутными силами стал бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас.