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В домах соцопеки фиксируются лишь отдельные случаи коронавируса – НЦОЗ

Nuotrauka BĮ Liolių socialinės globos namai/ facebook.com

В домах социальной опеки Литвы сейчас фиксируются лишь отдельные случаи COVID-19, это говорит о важности вакцины, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). 

В домах соцопеки до начала вакцинации фиксировались очаги заболевания, с которыми связывались десятки случаев коронавируса. 

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«Заметно сократившееся число очагов в домах соцопеки, где зачастую проживают наиболее уязвимые для коронавирусной инфекции люди — та тенденция, которая позволяет говорить об ожидавшихся признаках улучшения», — сказала для пресс-релиза временная глава НЦОЗ Гедре Алексене. 

По данным Центра, больше всего активных очагов, в которых за последние две недели регистрировались новые случаи COVID-19, на прошлой неделе фиксировались в учебных и лечебных учреждениях — 46 и 42 соответственно. 

По сравнению с предыдущей неделей, по словам эпидемиологов, такое число очагов в этих учреждениях остается стабильным. 

Специалисты также говорят, что заметное распространение  COVID-19 фиксируется на предприятиях торговли и мебельного производства. На минувшей неделе зафиксировано 26 вспышек на предприятиях, тогда как на предыдущей неделе — 14. 

В общей сложности в стране сейчас зарегистрировано 276 вспышек и почти 2,2 тыс. связанных с ними случаев. 

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