В доме престарелых Senevita выявлен новый случай коронавируса

В доме престарелых Senevita, что в Неменчине Вильнюсского района, становлен новый случай коронавируса — заразился не ощущавший симптомов работник, информировал BNS в пятницу глава учреждения Пятрас Юргилас.

«Проверены все работники, пока у нас только часть результатов, ещё часть будет или сегодня вечером, или завтра утром. Из проверенных проб у нас установлен один новый случай», — сказал BNS глава Senevita.

По его словам, коронавирус установлен у сотрудника администрации учреждения.

«Он не ощущал симптомов, сейчас он на изоляции. С подопечными этот человек не контактировал», — сказал П. Юргилас.

Ранее коронавирус был диагностирован тоже у одного из работников дома престарелых. Он мог заразиться от своей заражённой родственницы, которая работает на швейном предприятии Vilnika.

В городке Неменчине из-за угрозы распространения коронавируса с четверга на неделю ограничен въезд и выезд.