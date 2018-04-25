Впервые за последние 18 лет март прошел без массовой стрельбы в американских школах

Закрытие учреждений и школ, а также введение администрациями штатов прочих ограничений для предотвращения распространения коронавируса вызвали и положительный эффект в США.

В связи с закрытием школ по всей территории США резко снизился и показатель количества перестрелок в школах по всей стране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на американские СМИ, с 2002 года не было ни одного марта без школьной стрельбы.

Согласно информации, опубликованной Everytown for Gun Safety, организации, которая отслеживает насилие с применением огнестрельного оружия в США, в марте текущего года было зарегистрировано всего лишь семь случаев стрельбы в школьных кампусах и ни один из них не соответствовал типичному описанию школьной стрельбы, в которых обычно были ранены или убиты школьники.

Огнестрельное оружие является второй по значимости причиной смерти среди молодежи в США, после автомобильных аварий. У большинства американцев в наличии имеется оружие. После начала кризиса с распространением коронавируса возросло и число покупателей оружия. Это связано с потребностью защитить свои семьи из-за потенциального роста преступлений и неопределенностью ситуации.